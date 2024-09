Milan, Fonseca a rischio esonero: pronti Allegri e un ex Napoli come possibili sostituti

L'avventura di Paulo Fonseca sulla panchina del Milan potrebbe concludersi dopo poco più di due mesi, dopo la sconfitta per 1-3 a San Siro nell'esordio in Champions contro il Liverpool.

Fonseca a rischio, Sarri e Allegri pronto a sostituirlo

La settimana è di quelle decisive, d'altro canto: fra pochi giorni il Milan sarà impegnato nel derby della Madonnina contro l'Inter. Due i nomi su cui il Milan sta riflettendo. Il primo è quello di Maurizio Sarri; l'ex allenatore della Lazio ha già allenato diversi calciatori di questa rosa e anche per questo la considererebbe "fatta su misura" per le sue idee. L'altro è quello di Massimiliano Allegri: il livornese è già stato in rossonero e ha già vinto, nel 2011, lo scudetto.