UFFICIALE - Barcellona-Napoli, non ci sarà Leo Messi: infortunio in allenamento per l'argentino

Ultimissime calcio Napoli - Leo Messi salterà la doppia amichevole tra Barcellona e Napoli tra Miami e Ann Arbor. Per l’attaccante argentino affaticamento muscolare al polpaccio destro in allenamento: il calciatore è tornato a lavorare soltanto oggi con i catalani dopo le vacanze post-Copa America. Messi resterà a Barcellona e non volerà con la squadra.

Ernesto Valverde, allenatore del Barcellona, ha convocato ventisei calciatori in vista della doppia sfida contro il Napoli tra Miami e Ann Arbor. Ventidue calciatori della prima squadra e quattro ragazzi aggregati dalla squadra B: