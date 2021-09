Messaggero Veneto, Oleotto a CN24 si scusa: titolo male interpretato, alla Dacia Arena cori beceri e non ironici

Napoli - Il giornalista del Messaggero Veneto Pietro Oleotto ha voluto rettificare ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) il titolo del quotidiano in edicola oggi.

A detta di Oleotto, il titolo è stato male interpretato, non voleva dire che i cori sul Vesuvio fossero ironico ma che alla Dacia Arena non fossero andati in scena cori ironici bensì cori beceri, da lì la multa. Fraintendimenti? Oleotto si scusa, a volte nel titolo è difficile racchiudere tutto un pezzo e c’è stato un fraintendimento. Voleva dire che non sono andati in scena cori ironici bensì beceri.