Retroscena Ngonge: chiacchierata con Mertens per velocizzare l'ambientamento nel Napoli

Napoli Calcio - Ngonge al Napoli anche con la benedizione di Mertens. L'edizione odierna del Corriere dello Sport rivela un interessante retroscena che ha visto protagonisti Cyril e Dries. Entrambi i calciatori sono del Belgio e, a quanto pare, hanno chiacchierato di Napoli.

"Un giovanotto di 23 anni che in campo non disdegna rovesciate e colpi dello scorpione e che fuori, invece, va in giro con una sorta di assistente deputato a seguirlo nella fase di assestamento e che sa anche chiedere l’aiuto giusto da casa: a quanto pare ha chiacchierato con Mertens, da belga a belga-napoletano, ma tutto sommato per entrare nei vicoli e nel cuore di Napoli".