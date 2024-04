Mertens si gode Napoli: Dries col figlio Ciro in spiaggia a Posillipo! | VIDEO CN24

Ultime news Napoli - Giornata relax a Napoli per Dries e Ciro Mertens, in spiaggia al Lido Sirena, a Posillipo: l'attaccante del Galatasaray ha approfittato di un giorno senza allenamenti per fare ritorno a casa sua, a Palazzo Donn'Anna. In compagnia di sua moglie Kat e il figlio Ciro, nato proprio a Napoli.

Vi mostriamo le immagini dell'ex attaccante azzurro, tornato in città per godersi qualche ora di relax. Ed è passato anche a salutare la squadra a Castel Volturno.

Clicca su play per guardare il video di CN24:

"Piacevole sorpresa oggi al Konami Training Center per la gradita visita di Dries Mertens con il figlio Ciro. L'ex bomber azzurro ha assistito all'allenamento e ha salutato il gruppo con grande emozione e affetto", ha scritto il Napoli in un comunicato con queste immagini: