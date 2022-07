Mertens si allena da solo a Lovanio, ma sua moglie Kat cancella la storia sui social: c'entra il mercato? | VIDEO

Dries Mertens e la sua famiglia si trovano in questo momento a Lovanio, in Belgio. L'ex bomber del Napoli si sta allenando da solo con un preparatore atletico in attesa di definire il suo futuro. Con il capitolo Napoli che sembra completamente fermo e bloccato, al momento Dries continua a tenersi in forma in vista della prossima stagione dove parteciperà anche al Mondiale con il Belgio.

Questa mattina sua moglie Kat ha postato una storia su Instagram che vedeva Dries Mertens intento ad allenarsi in solitaria proprio col suo preparatore, storia che però è stata prontamente cancellata da Kat poco dopo. Che questo c'entri qualcosa in chiave calciomercato? Clicca su play per vedere il video che Kat aveva postato e poi cancellato: