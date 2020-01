Notizie Calcio Napoli - Francesco Modugno ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss: "Per Koulibaly ci sono stati un poì di progressi ma è difficilissimo vederlo in campo. Non so se nelle idee di Gattuso possa esserci anche Di Lorenzo centrale con Hysaj a destra ma al momento ipotizzo la coppia centrale Manolas-Luperto. Mertens? Non sta benissimo, non so se verrà convocato".

Dries Mertens e Arkadiusz Milik