Mertens ha finalmente ricevuto il Premio San Gennaro | FOTO

Dries Mertens ha potuto finalmente ritirare il Premio San Gennaro World. L'attaccante belga era stato insignito del Premio lo scorso 27 settembre, quando al Teatro San Ferdinando di Napoli si era celebrata la cerimonia di premiazione: Mertens, però, non aveva potuto prendervi parte fisicamente a causa degli impegni sportivi con il Galatasaray. All'epoca aveva ringraziato la direzione artistica e i tifosi in video-call.

Mertens ritira il Premio San Gennaro

In questi giorni, però, Mertens è tornato a Napoli, come sempre accompagnato dalla moglie Kat e da suo figlio Ciro Romeo. Ha approfittato della sosta nel campionato turco per una vacanza in città e un giro in barca tra le isole del Golfo. Per Mertens è stata anche l'occasione di ricevere finalmente il Premio San Gennaro. La foto in allegato.