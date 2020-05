Ultime notizie calcio Napoli - Tiene banco in casa Napoli la questione relativa al mancato rinnovo di Dries Mertens, ormai sempre più vicino all'Inter. La notizia, ovviamente, non è andata giù ai tifosi azzurri che sui social hanno dato vita ad una bella iniziativa sotto l'hashtag "Meritiamo un finale diverso". Ebbene, il bomber belga, a quanto pare, ha visto questa iniziativa ed ha ricambiato con un "like" l'affetto che tutti i supporter partenopei gli stanno facendo sentire in questi giorni.

Dries Mertens Napoli