Mediaset - Serie A e Fisco: l'Inter la più indebitata, il Napoli verserà 25 mln

La Serie A deve fare i conti con il Fisco dopo la sospensione in occasione dell’emergenza Covid, come riporta. Come ricorda Calcio e Finanza, è infatti fissata per oggi la data di scadenza per il versamento dei tributi scaduti il 22 dicembre, scadenza che riguarderà le prime tre rate per chi decidesse di accedere alla dilazione del debito.

"Il disegno di legge recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025”, approvato dalla Camera dei Deputati il 24 dicembre 2022, contiene all’articolo 1, commi 160 e 161, disposizioni sulla rimessione in termini dei versamenti di alcuni tributi, sospesi per gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e operano nell’ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020, scaduti il 22 dicembre 2022, relativamente ai quali si forniscono di seguito le istruzioni per la compilazione del modello F24", ha spiegato in una nota l’Agenzia delle Entrate.

Serie A le indebitate con il Fisco

Eccoli nel dettaglio:

Inter – 50 milioni di euro

Lazio – 40 milioni di euro

Roma – 38 milioni di euro

Juventus – 30 milioni di euro

Napoli – 25 milioni di euro

Fiorentina – 15 milioni di euro

Milan – 10 milioni di euro

Tutte le news sul calciomercato Napoli e sul Napoli