Scott McTominay pubblica sui suoi social una storia per commemorare Kath Phipps, storica collaboratrice del Manchester United che ha lavorato nel club inglese dal 1960. É morta in queste ore a 85 anni. Ecco il messaggio di McTominay per lei: "Eri amata e adorata da tutti, Kath. Mi hai fatto sorridere ogni volta che ti ho visto e riuscivi a illuminare ogni stanza in cui entravi. Riposa in pace".