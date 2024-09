McTominay e Gilmour rientrati a Napoli nella notte! Volo privato da Lisbona e atterraggio all'alba | FOTO

Notizie Napoli - Scott McTominay e Billy Gilmour sono già rientrati a Napoli all'alba con un volo privato dopo la sconfitta a Lisbona per 2-1 contro il Portogallo (con gol di McTominay). La coppia di centrocampisti è partita alla volta del capoluogo partenopeo insieme alle loro compagne con un jet privato della Platoon Aviation.

I due scozzesi sono atterrati a Capodichino mentre su Napoli era in atto una forte pioggia. Il rientro nottetempo dei centrocampisti è un segnale importante di come entrambi abbiano voglia di accelerare i tempi per il loro inserimento in squadra, già in vista della sfida di domenica contro il Cagliari.

