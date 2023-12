Massa "retrocesso" in Serie B dopo Napoli-Inter: ecco quale match arbitrerà

Ultime notizie - Dopo gli errori in Napoli-Inter, Davide Massa non è stato fermato ma è stato "retrocesso" per il prossimo turno, quando arbitrerà una gara di Serie B. Precisamente, è stato designato per Parma-Palermo.

Attraverso i propri canali ufficiali l'AIA ha reso note le designazioni arbitrali per la 16ª giornata del campionato di Serie B. Eccole di seguito nel dettaglio:

Ascoli-Spezia

Direttore di gara: Marchetti

Assistenti: Moro-Miniutti

IV° Ufficiale: Zago

VAR: Maggioni

AVAR: Zufferli

Bari-Sudtirol

Direttore di gara: Cosso

Assistenti: Zingarelli-Ricciardi

IV° Ufficiale: Pezzopane

VAR: Gariglio (On-site Stadio “San Nicola”)

AVAR: Muto (On-site Stadio “San Nicola”)

Catanzaro-Pisa

Direttore di gara: Ghersini

Assistenti: Raspollini-Yoshikawa

IV° Ufficiale: Renzi

VAR: Nasca (On-site Stadio “Nicola Ceravolo”)

AVAR: Pagnotta (On-site Stadio “Nicola Ceravolo”)

Cittadella-Cosenza

Direttore di gara: Bonacina

Assistenti: Affatato-Trasciatti

IV° Ufficiale: Bozzetto

VAR: Irrati

AVAR: Paganessi

Como-Modena

Direttore di gara: Camplone

Assistenti: Mondin-Garzelli

IV° Ufficiale: Madonia

VAR: Di Martino (On-site Stadio “Giuseppe Sinigaglia”)

AVAR: Marini (On-site Stadio “Giuseppe Sinigaglia”)

Cremonese-Venezia

Direttore di gara: Giua

Assistenti: Passeri-Costanzo

IV° Ufficiale: Andreano

VAR: Meraviglia

AVAR: Longo S.

Parma-Palermo

Direttore di gara: Massa

Assistenti: Tolfo-Berti

IV° Ufficiale: Cavaliere

VAR: Abbattista

AVAR: Longo

Davide Massa

Reggiana-Brescia

Direttore di gara: Rutella

Assistenti: Barone-Di Giacinto

IV° Ufficiale: Baratta

VAR: Paterna

AVAR: Minelli

Sampdoria-Lecco

Direttore di gara: Perenzoni

Assistenti: De Meo-Catallo

IV° Ufficiale: D’eusanio

VAR: Miele

AVAR: Di Paolo

Ternana-Feralpisalò

Direttore di gara: Santoro

Assistenti: Scarpa-Fontani

IV° Ufficiale: Vergaro

VAR: Doveri (On-site Stadio “Libero Liberati”)

AVAR: Gualtieri (On-site Stadio “Libero Liberati”)