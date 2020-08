Ultime notizie calcio. Continuano ad aumentare i casi di giocatori positivi in giro per l'Europa. L'ultimo in ordine di tempo è Jordan Amavi, terzino classe '94 del Marsiglia. Come riportato da L'Equipe, il calciatore (accostato recentemente anche al Napoli) giovedì mattina è stato esonerato dagli allenamenti perché aveva accusato i sintomi. Il Marsiglia ha poi annunciato l'annullamento dell'amichevole in programma oggi contro lo Stoccarda proprio in seguito alla positività di Amavi.