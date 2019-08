Su disposizione della Prefettura marsigliese e seguente decisione dell'Olympique Marsiglia non sarà posto in vendita nessun biglietto per tifosi azzurri in occasione dell'amichevole Marsiglia-Napoli in programma il 4 agosto all'Orange Velodrome. I sostenitori azzurri, in seguito a decreto prefettizio, non potranno circolare o stazionarie sulla strada pubblica nei pressi dello stadio marsigliese (1, 2, 6, 7, 8 arrondissement del Comune di Marsiglia).