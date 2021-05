Marelli: "Fiorentina-Napoli è stata la continuazione di Juventus-Inter, il VAR non è la moviola!"

Notizie Napoli calcio. Luca Marelli, ex arbitro, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di 'Tutti Convocati', trasmissione di approfondimento sui temi più caldi del momento del calcio italiano, in onda sulle frequenze di Radio 24:

"Fiorentina-Napoli è stata la continuazione di Juventus-Inter. Abisso era nella posizione ideale, ha visto e ha deciso di non darlo. Chiffi ha fatto moviola e l'ha richiamato alla on field review. Bisogna resettare tutto, il VAR non è la moviola. Altrimenti l'anno prossimo ci saranno 400 rigori fischiati. Dal punto di vista tecnico Rizzoli ha rivitalizzato e riscoperto degli arbitri. Sul VAR ha creato un'oggettiva confusione. Il protocollo non prevede la rivisitazione di episodi dubbi, ma di chiaro ed evidente errore"