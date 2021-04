Marcelo Burlon: "Una linea celebrativa che vuole trasmettere cultura, tradizione e internazionalità di Napoli e del suo team calcistico. Una dedica d’amore alla città e ai suoi appassionati tifosi"

Ultime notizie Napoli - Annunciate le nuove divise by Marcelo Burlon County of Milan per SSC Napoli, realizzate da Kappa, faranno il loro ingresso in campo per il big match tra Napoli e Inter di domani.

Lo stilista, dalle colonne dell’edizione online del Corriere della Sera, ha rilasciato alcune brevi dichiarazioni: