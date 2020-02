Marca - La vittoria conferma i miglioramenti del Napoli, c'è ottimismo in vista del Barcellona

Ultimissime Calcio Napoli - Fabian in soccorso del Napoli. Il centrocampista spagnolo ha segnato il gol della vittoria contro il Brescia nell’ultimo match prima della sfida di Champions League con il Barcellona. Il quotidiano spagnolo Marca commenta così:

“La vittoria conferma i miglioramenti dal punto di vista dei risultati per il Napoli e porta gli azzurri in zona Europa per quanto riguarda la classifica. Il gol conferma il buon momento di Fabian, che ha segnato due gol nelle ultime tre partite: inutile la riscossa del Brescia, il Napoli ha vinto grazie ad un gran gol che porta ottimismo in vista del match contro il Barcellona”