Maradona, la conversazione tra Claudia e Rocio: "Voglio vederlo un'ultima volta. Perché non lo capite?"

Ultimissime notizie calcio Napoli - Mariel Di Lenarda, nota giornalista argentina, ha raccontato i retroscena relativi al caso scoppiato intorno a Rocio Oliva, ex compagna di vita di Maradona alla quale è stato negato di potergli tributare l'ultimo saluto:

"Sono arrivata alle tre del mattino, vedo Verónica Ojeda partire con Dieguito Fernando. Altre celebrità andavano e venivano. Quindici minuti dopo, arriva Rocío Oliva nel suo camion con sua madre dietro e altre due donne. Lì si è capito che non le avrebbero permesso di entrare. Va a parcheggiare perché capisce che non l'avrebbero fatta entrare. Nessuno le ha detto perché. Ad un certo punto sono accanto a lei quando parla con Claudia, che dice 'Non sono io a decidere chi far entrare', distaccandosi dalla responsabilità, dal momento che Rocío le aveva detto che a quanto pare la lista degli invitati era stata fatta da lei. Qualsiasi fonte consultata dice che in effetti Claudia e le figlie erano le persone che hanno fatto la lista di chi poteva o non poteva entrare. Conclusione: Rocío Oliva è uscita alle 6 del mattino. Le hanno detto di tornare alle sette del mattino ed entrare come tutti gli altri. Rocío Oliva, stufa, esclama: 'Voglio solo vederlo per l'ultima volta , salutarlo. Se vengo alle sette del mattino il feretro sarà chiuso'".