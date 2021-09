Maradona, i figli: "Terremo attivi i tuoi canali social per tutti quelli che ti amano"

Napoli Calcio - I figli dell'indimenticato ex numero 10 del Napoli, Diego Armando Maradona, hanno voluto omaggiare il campione argentino con un post pubblicato sul profilo ufficiale Instagram del padre:

"Non ci sono due fuochi uguali. Ci sono grandi fuochi, piccoli fuochi e fuochi di tutti i colori. Ci sono persone con fuoco sereno, che non sanno nemmeno del vento. E persone con fuoco pazzo, che riempiono l'aria di scintille. Alcuni fuochi, fuochi stolti, non si accendono né ardono. Ma altri bruciano la vita con tale passione che non puoi guardarli senza battere ciglio, e chi si avvicina ad essa si illumina” (Eduardo Galeano). I tuoi figli vogliono che il tuo fuoco unico non si spenga mai. Ecco perché manterremo attive le tue reti, in modo che tutti coloro che ti amano e ti ammirano, abbiano un posto dove possano renderti il tributo che meriti".