Ultime calcio Napoli - "GRAZIE Gimnasia, e grazie ai vostri incredibili sostenitori, per avermi dato l'opportunità di continuare ad essere legato al calcio. Per me, questa è la vita stessa. E grazie per avermi fatto sentire uno di voi", scrive su Instagram Diego Armando Maradona che mostra un premio ricevuto: uno stadio in miniatura.

Maradona-Gimnasia