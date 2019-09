Esordio amaro per Diego Armando Maradona sulla panchina del Gimnasia La Plata. Il Pibe de Oro torna sulla panchina di un club argentino, dopo l'ultima esperienza al Racing Club nel 1995, e alla prima partita in Superliga è proprio la sua ex squadra che gli rovina la festa. Finisce 1-2 per gli ospiti, che superano i ragazzi di Maradona. Ma allo stadio 'Juan Carmelo Zerillo', il tifo è tutto per il D10S. Oltre 25mila spettatori tutti per lui.