Maradona, 40 anni fa il debutto in un Mondiale: "Amore incondizionato" | FOTO

Ultime calcio - Il profilo Instagram di Diego Armando Maradona ricorda che oggi, 40 anni fa, "El Pibe de Oro" debuttò per la prima volta in una partita di Coppa del Mondo con la maglia dell'Argentina:

"Oggi, 40 anni fa, hai debuttato in una coppa del mondo. Eri in dubbio a causa del tuo infortunio alla gamba destra. Menotti ti ha aspettato fino al giorno della partita. Saresti rimasto fuori? Non c'era modo. Non vedevi l'ora di giocare con i tuoi idoli, i campioni del mondo del 1978. Nemmeno la minaccia del belga Ludo Coeck, che diceva che stava per "... dividerti a metà (sic)", ti ha fatto cambiare idea. Amore incondizionato".