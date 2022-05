Napoli Calcio - Dopo Marek Hamsik col Trabzonspor, un altro ex azzurro prova l’emozione di alzare un trofeo nazionale: si tratta di Kostas Manolas, laureatosi campione della Grecia con l’Olimpiakos in queste ore. Decisivo il 2-1 in rimonta ottenuto ieri sul campo del Paok Salonicco per un trionfo, il 47esimo della storia della società, che giunge in questo caso con quattro giornate d’anticipo.