Manna-Napoli, Tuttosport: 'scippo' De Laurentiis, ecco da quando sarà operativo

Notizie Napoli calcio. "Scippo De Laurentiis", apre così Tuttosport che commenta le indiscrezioni del possibile passaggio di Giovanni Manna dalla Juventus al Napoli.

Ecco quanto scritto dal quotidiano piemontese sulla situazione Manna:

Aurelio De Laurentiis ha deciso di fare il primo sgambetto alla Juventus in vista della prossima stagione. Il presidente del Napoli,infatti, ha trovato l'accordo con Giovanni Manna per il ruolo di ds. L'attuale braccio destro di Giuntoli in bianconeri ha dato il suo assenso al passaggio in azzurro. Il presidente dei partenopei ha individuato nel giovanissimo dirigente il nome giusto per la rifondazione della squadra dopo la stagione negativa post scudetto. Sarà operativo dal 1 luglio dopo aver superato nelle preferenze il ds dell'Empoli Pietro Accardi.