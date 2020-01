Manchester City-Everton 2-1, arriva la prima sconfitta per Ancelotti: inutile la rete di Richarlison

Dopo due vittorie consecutive arriva il primo ko per Carlo Ancelotti sulla panchina dell'Everton. Il Manchester City batte i Toffies con il solito possesso palla e gioco spumeggiante, quasi 70%. Le reti del successo sono firmate da Gabriel Jesus con una splendida doppietta. Serve a poco la rete di Richarlison nella ripresa, la partita termina 2-1 per i Citiziens che hanno dominato dal primo minuto. Inutili anche i cambi sotto di due gol con l'ingresso di Walcott e un atteggiamento più offensivo, l'ex allenatore Ssc Napoli non è riuscito a raddrizzare il match.