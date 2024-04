Malore in campo per Vina, l'ex Serie A trasportato in ospedale: le condizioni

Mondo del calcio col fiato sospeso per le condizioni di salute del calciatore uruguaiano ex Serie A che oggi gioca in un altro campionato. Il connazionale di Cavani è finito in ospedale dopo un malore.

Malore per Matias Vina, le condizioni dell'ex Roma

Ore davvero difficili per il mondo del calcio, perché dopo il malore di Ndicka in Udinese-Roma anche un altro giocatore ha accusato un problema che ha costretto l'immediato trasporto in ospedale. Si tratta dell'ex Roma Matias Vina, connazionale di Edinson Cavani (ex Napoli) che ha accusato un problema e ha richiamato subito l'attenzione di tutti.

Attimi di grande paura durante la partita in Brasile tra Atletico GO e Flamengo quando Matias Vina ha accusato un malore ed è stato trasportato subito in ospedale. L'ex terzino di Roma e Sassuolo che ha giocato in Serie A ora è sotto osservazione.

Il calciatore uruguaiano del Flamengo si è sentito male dopo un duro scontro testa contro testa con Adriano Martins, difensore dell'Atletico GO. Grande paura in Brasile per Matias Vina che in panchina ha accusato un malore dopo lo scontro alla testa e ha chiesto l'intervento dei medici, immediato il trasporto in ospedale.

Dopo i controlli per tutta la notte però per fortuna non ci sarebbero notizie preoccupanti riguardo le condizioni di Matias Vina, anche se è arrivato in Ospedale stordito ma cosciente.