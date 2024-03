Malore in campo durante Estudiantes-Boca Juniors, si sfidavano due ex Napoli | VIDEO

Dramma in campo in Argentina durante lo spettacolare match Estudiantes-Boca Juniors dove si sfidavano anche due ex calciatori del Napoli in campo nella formazione titolare. Malore in campo per un giocatore che è stato trasportato d'urgenza in ospedale.

Attimi di grande paura e tensione quando un giocatore durante Estudiantes-Boca Juniors ha subito un malore e si è accasciato immediatamente a terra. E' servito l'aiuto di tutti i sanitari che erano a bordo campo e anche dei medici che con l'ambulanza sono entrati per trasportare poi il giocatore subito in ospedale. Ora c'è apprensione per capire le condizioni di salute del giocatore che ha subito un malore durante Estudiantes-Boca Juniors.

Estudiantes-Boca Juniors, malore in campo

Ultime notizie - Partita sospesa e rinviata in in Argentina per il dramma avvenuto in Estudiantes-Boca Juniors con il malore che ha colpito un giocatore in maniera improvvisa durante il corso della partita.

E' a causa di un malore al giocatore Javier Altamirano che è stata sospesa Estudiantes-Boca Juniors e ora la gara è stata anche rinviata a data da destinarsi. Il tutto è avvenuto al minuto 27 della partita in Argentina dove il giocatore ha avuto una crisi convulsiva ed è stato trasportato in ospedale in ambulanza d'urgenza fermando Estudiantes-Boca Juniors.

Ci sono stati 10 lunghi minuti di grande apprensione e poi la gara è stata sospesa e rinviata. Immagini choc che sono arrivate dall'Argentina quando i suoi compagni di squadra hanno provato ad aiutarlo, immediato poi l'intervento di medici e staff sanitari di entrambi i club. Tutti si sono subito resi conto della gravita della situazione e ora si vuol capire come sta Javier Altamirano dopo il malore subito in campo.

Condizioni Javier Altamirano, come sta

I primi a soccorrere in maniera immediata il compagno di squadra sono stati Ascacíbar ed Enzo Pérez: quest’ultimo, molto commosso, è scoppiato addirittura in lacrime per quanto ha vissuto. Immediato il trasporto in ospedale per Javier Altamirano dopo il malore ma ora le condizioni non si conoscono e non è ancora chiaro di come stia il giocatore.

Queste le parole dell'allenatore dell’Estudiantes dopo l'accaduto:

“La vita viene prima dello sport e di qualsiasi situazione. Ci sono cose più importanti di una partita di calcio. In queste situazioni dobbiamo dare l’esempio. C’erano bambini che piangevano nello spogliatoio, Javi è molto amato.

E’ stato male da solo, non c’è stato uno scontro. Presumibilmente è stabile, ma ci hanno detto che è stata dura. Uscendo da qui ha avuto anche un’altra situazione. Il vortice di disperazione e di emergenza porta i ragazzi a piangere in mezzo al campo, nello spogliatoio.

Voglio ringraziare i medici del Boca che sono stati disponibili e la squadra del Boca. C’è stato scalpore e sono venuti a sostenerci. Ci hanno detto di decidere di cosa avevamo bisogno. Dovevano mostrare solidarietà e il Boca lo ha fatto, sono stati disponibili".