Malore Bove, RRLS: il cuore si era fermato, ecco a cosa deve la vita

Malore Bove: giungono ancora retroscena sul calciatore per il quale è arrivato anche il comunicato della Fiorentina.

"Bove deve la vita all'immediato uso del defibrillatore. In campo per alcuni secondi il cuore si era fermato e il ragazzo non respirarava. Hanno praticato anche la manovra per impedire l'ostruzione della trachea con la lingua. Ora il cuore batte autonomamente, il calciatore è in terapia intensiva a Careggi e sta per essere sottoposto a Tac". Fonte autorevole che preferisce non essere citata, contattata dalla redazione di Radio Radio Lo Sport", scrive via X il collega Ilario Di Giovambattista.