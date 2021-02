Malfitano: "Dopo due anni e 66 partite ancora non si è capito il ruolo di Elmas"

Napoli - Elif Elmas continua a fare fatica ad inserirsi nel Napoli, soprattutto come collocazione. Come riportato da Malfitano e il Napolita, dopo due anni e 66 partite a Napoli, ancora non si è capito il vero ruolo di Elmas, giovane calciatore macedone arrivato negli scorsi anni. Con Ancelotti prima e con Gattuso adesso, il calciatore continua a ricoprire tante posizioni. Ben quattro ruoli diversi con Gattuso che lo utilizza come jolly in caso di necessità. Come svelato da Transfermarkt, Elmas ha giocato 12 gare (o parti di gare) da mediano, 8 da trequartista, 6 da esterno alto a sinistra e 2 da esterno di centrocampo a tutta fascia quando l’allenatore ha deciso di schierare la difesa a tre.