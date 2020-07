Ultime calcio Napoli - Kevin Malcuit, difensore del Napoli, ha fatto tappa nel celebre ristorante "A figlia do marenaro", situato in Via Foria 180 a Napoli. Questo lo scatto che ritrae l'azzurro con la signora Assunta e il figlio Giuseppe.

Malcuit e A Figlia Do Marenaro