Milan in ansia, alla ripresa del campionato il 4 gennaio, Mike Maignan non ci sarà.

Maignan preoccupa il Milan

La sua presenza tra i pali resta in dubbio anche per le partite successive. Per capire quanto lunghi ancora saranno i tempi di recupero, occorrerà aspettare i risultati degli esami delle prossime ore, oggi o al massimo domani. Lo riferisce La Gazzetta dello Sport.

