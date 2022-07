Maglia Napoli tra le più costose d'Europa: la classifica prezzi di Calcio e Finanza | GRAFICO

Calcio Napoli - La maglia del Napoli sul podio di quelle di A e dei maggiori campionati europei per prezzo sul mercato. Il sito specializzato Calcio e Finanza ha fatto uno studio approfondito su quale maglie da calcio siano le più costose in serie A ed in Europa. Di seguito i dettagli

Maglia Napoli tra le più costose d'Europa

Nell’analisi realizzata da Calcio e Finanza, emerge come la Serie A sia il campionato dove le maglie costano di più: la media per la sola divisa è di 88 euro, dai 125 euro del Napoli ai 70 dell’Empoli, con la media che sale a 110 euro se vengono aggiunte anche la personalizzazione, gli eventuali sponsor aggiuntivi e la classica toppa della Serie A. Guardando alla sola Serie A, le maglie più costose sono quelle di Napoli (il club partenopeo vende però anche una versione a 45 euro), Fiorentina e Lazio. Considerando anche la personalizzazione – e dunque per avere una maglia praticamente identica a quella dei giocatori – i toscani balzano in vetta a 126 euro, seguiti proprio da Lazio e Napoli a 125 euro.

Allargando la classifica complessiva alle prime cinque leghe calcistiche, i club italiani conquistano comunque la vetta, superati solamente dal Nizza a quota 127 euro. Sul podio la Fiorentina e – a pari – Lazio e Napoli. Delle prime dieci posizioni, sette sono occupate da club italiani, con due francesi e una spagnola (il Real Madrid). Il primo club di Premier è il Manchester United (12° posto), mentre in top 20 non è presente nessuna società di Bundesliga.