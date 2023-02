In conferenza stampa alla vigilia di Spezia Napoli, l'allenatore Luciano Spalletti si è arrabbiato per i commenti in sottofondo di un giornalista presente in sala stampa. "Che cazzo dice... che cazzo dico? Dico quello che mi pare!". Guardate la reazione di Spalletti che addirittura indica con la mano il giornalista "incriminato".

Il video in allegato.