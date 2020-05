Lutto nel mondo del teatro napoletano: addio a Mimmo Sepe

Notizie Napoli - Lutto nel mondo del teatro napoletano. E' morto a 65 anni l’attore comico Mimmo Sepe. Era malato da tempo. A darne l'annuncio è stato l'amico Corrado Taranto, suo compagno di scena negli anni 80 e 90. In carriera aveva lavorato con i più grandi della tradizione napoletana e nel 1995 aveva fondato una sua compagnia teatrale. Era noto al grande pubblico per le sue apparizioni tv al "Seven Show" e ha recitato anche al cinema in diversi film, da "No grazie, il caffè mi rende nervoso" a "Natale col boss".