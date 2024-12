Lutto nel mondo del ciclismo, morto in un incidente il napoletano Crescenzo D'Amore

Ciclismo in lutto per Crescenzo D'Amore. L'ex campione del mondo juniores è stato trovato morto nella sua auto a 45 anni. Non è chiaro se abbia perso il controllo dell'auto o se abbia avuto un malore e sia andato a sbattere. Napoletano, professionista dal 2000 al 2007 e per alcuni mesi nel 2011, ha corso fra le altre per l'Acqua e Sapone e la Mapei, con cui ha vinto una tappa nella Vuelta del 2000. L'oro iridato su strada lo vince nel 1997 a San Sebastian, su strada. L'anno precedente aveva vinto un argento sempre mondiale su pista. Nel 2017 gli avevano diagnosticato un linfoma per cui aveva dovuto affrontare anni di cure.