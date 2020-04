Lutto nel mondo del calcio, morto a 22 anni Samokhvalov della Lokomotiv Mosca

Ultime notizie calcio - Tragedia in Russia ed in tutto il mondo del calcio. Innokentiy Samokhvalov, giovane e promettente difensore della Lokomotiv Mosca, è scomparso a causa di un un infarto all’età di 22 anni. Il giocatore, infatti, ha accusato un malore mentre si allenava da solo, rispettando quelle che sono le direttive governative per contenere anche da quelle parti la diffusione del Coronavirus. Di seguito il comunicato ufficiale apparso sul sito del club moscovita che ha spiazzato tutti gli sportivi del pianeta:

"Il 20 aprile è morto il difensore Innokenty Samokhvalov. Il calciatore si è sentito male durante una sessione di allenamento individuale. I dettagli della tragedia saranno chiariti. (…) Samokhvalov ha lasciato moglie e figlio. Era una persona gentile e disponibile, un buon amico. L’FC Lokomotiv è scioccato dall'accaduto. Questo è un dolore immenso per la nostra famiglia. Esprimiamo le nostre condoglianze alla famiglia e agli amici di Innokentiy”.