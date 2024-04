Lutto nel Club Napoli Torino Partenopei, fatale un tragico incidente per Davide Vigliotti

Terribile lutto per il Club Napoli Torino Partenopei. Dopo un tragico incidente stradale all'alba di martedì 9 aprile in corso Susa si è spento Davide Vigliotti, 46enne tifosissimo del Napoli. Oggi, venerdì 12 aprile, si terranno i suoi funerali alle 15:30 nella parrocchia di San Gervasio e Protasio a None.

Davide Vigliotti lavorava nel bar ristorante Da Pecchia in piazza Bengasi a Torino ed era conosciutissimo nell'ambiente del calcio giovanile e dilettantistico torinese per la sua militanza, da calciatore prima e da allenatore poi, in diverse squadre. Insieme ai tanti tifosi partenopei di Torino e del piemonte, era solito seguire il Napoli sia nelle gare contro Torino e Juventus, sia in trasferta in tutta Italia.

Da parte della redazione di CalcioNapoli24.it le più sentite condoglianze a tutta la sua famiglia e a tutti coloro che gli volevano bene.