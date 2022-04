Lutto per Walter Mazzarri, è morta la mamma Edda: il cordoglio del Cagliari

Napoli Calcio - Terribile notizia per mister Walter Mazzarri in piena corsa salvezza col suo Cagliari: si è spenta la mamma dell'ex allenatore del Napoli. A dare la notizia è la stessa società sarda con un messaggio da parte del presidente e dell'intera società. All'allenatore toscano va anche il cordoglio di CalcioNapoli24.it e di tutta la città per questa sconvolgente notizia.

Lutto per Mazzarri, il cordoglio del Cagliari