Lutto in città: addio a Guido Lembo, storico chansonnier caprese

Napoli Calcio - Terribile notizia in questi minuti: è morto Guido Lembo, storico chansonnier partenopeo nonché fondatore della mitica Taverna 'Anema e Core' famosa per le serate capresi. Aveva 72 anni e si è spento dopo una lunga malattia. Il locale, già da tempo, era passato al figlio Gianluigi. "Addio Guido Lembo, amico mio carissimo… Straordinario chansonnier, impareggiabile per passione, bravura e simpatia. Hai rappresentato la canzone napoletana e Capri nel mondo. Sei stato di esempio anche per come hai lottato, da vero leone… Mancherai a tutti. A me tantissimo, nel ricordo delle ore trascorse insieme", scrive sui social il collega Antonello Perillo della Rai. Guido Lembo, grande tifoso del Napoli e chansonnier azzurro in tutti i ritiri azzurri in Trentino e non solo, lascia un enorme vuoto.

Alla sua famiglia e i suoi amici vanno le più sentite condoglianze da parte di tutta la redazione di CalcioNapoli24.