Lukaku s'allenerà anche nei giorni di riposo: mezz'ora extra al Maradona anche dopo Napoli-Parma!

Ultime news SSC Napoli - L'edizione oggi in edicola de Il Mattino svela un retroscena su Lukaku:

"Ha persino rinunciato alla convocazione del Belgio, per onore di Antonio Conte. Lavorerà con lui perché a Cagliari, alla ripresa, dovrà essere il titolare. Lavoro personalizzato, in campo già domani pomeriggio a Castel Volturno. Tanto a lavorare da solo è abituato. Non è stato un problema per Big Rom dire di no alla nazionale, d'altronde sa bene lui per primo che deve ancora allenarsi per essere in condizione. Non a caso, finita la gara, per oltre trenta minuti si è allenato sul campo del Maradona".