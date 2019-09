Finito il derby di Roma, con la Lazio ed i giallorossi che si sono divisi la posta in palio al termine di una partita molto ben giocata da entrambe le compagini. A segno in apertura Kolarov su rigore, a cui ha risposto, ad inizio ripresa, Luis Alberto, bravo a trasformare in oro un assist al bacio di Immobile. Gara molto emozionante, con quattro legni centrati dai biancocelesti e due dagli uomini allenati da Fonseca.