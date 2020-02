Una vittoria netta e convincente per la Lazio di Simone Inzaghi che, grazie alle reti, arrivate entrambe in apertura di gara, di Luis Alberto e di Correa ha archiviato la pratica Bologna e conquistato il primato in attesa del recupero tra Juventus ed Inter. Stagione straordinaria per i biancocelesti, imbattuti dalla quinta giornata di campionato.