Luca Nardi batte Francesco Passaro e vola in finale al torneo Challenger 125 di Napoli. Il tennista pesarese si è imposto per 3-6, 7-5, 6-1 in due ore e 15 minuti. In finale sfiderà il francese Hugues Herbert, numero 160 della classifica mondiale. Il 20enne italiano con l'accesso in finale ha già conquistato l'ingresso nella top 80 Atp dalla prossima settimana.