Napoli, Lozano desidera il numero 11! Si attende la partenza di Ounas per liberarlo

Calciomercato Napoli 2019-2020, manca soltanto l'ufficialità: Hirving Lozanosarà il quarto acquisto del calcio Napoli. Intanto, ancora non è stato deciso il numero di maglia, con il calciatore che preferirebbe l'11 che attualmente è sulle spalle di Ounas.

Lozano numero maglia Napoli

Presto partirà la caccia alla sua maglia azzurra, che avrebbe il tanto caro numero 11 sulla schiena se la partenza di Ounas lo liberasse per tempo. Prestito oneroso con diritto di riscatto oltre i 20 milioni potrebbe essere la formula giusta per convincere De Laurentiis, che vorrebbe mantenere il controllo del cartellino dell’ex Bordeaux. Poi, il Napoli proverà a fare un ulteriore colpo in avanti.