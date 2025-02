Lo stadio Olimpico e la Lazio: perché Roma è indimenticabile per Raspadori

Lo stadio Olimpico di Roma e la Lazio rievocano bei ricordi a Giacomo Raspadori. L’attaccante potrebbe essere schierato titolare da Antonio Conte nella sfida di sabato delle 18. Dicevamo come la Lazio significhi per Jack la prima volta in gol nel campionato italiano. In quel match del 2020, Raspadori coronò un vero e proprio sogno in quanto era un prodotto del settore giovanile neroverdi.

A dargli fiducia fu Roberto De Zerbi il quale esultò in maniera importante al primo gol di Jack. Pensare che in quel Lazio-Sassuolo, le marcature dell’attaccante potevano essere addirittura due. Una gli fu annullata da Di Bello per fuorigioco. A servire l’assist decisivo per la prima grande gioia da professionista a Raspadori fu Francesco Caputo.