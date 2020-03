Llorente: "Uniti ce la faremo, messaggio di sostegno per tutti. Mi dispiace per chi ha perso familiari o amici"

Ultimissime calcio S.S.C. Napoli - L'allarme Coronavirus ha colpito anche il mondo dello sport e nello specifico quello del calcio: tutte le attività son sospese e la gente sente la mancanza di quel rettangolo verde che ogni weekend produceva gioia in ognuno di noi. Fernando Llorente, attaccante del Napoli, ha scritto un post sul suo profilo Twitter.

Questo il messaggio su Twitter di Fernando Llorente:

"In questi momenti di difficoltà vorrei mandare un messaggio di sostegno e forza per tutti. Mi dispiace tanto per le persone che hanno perso familiari o amici in questa terribile pandemia. GRAZIE MILLE a tutti quelli che sono in prima linea, che giorno dopo giorno lavorano dando il meglio di se stessi, nonostante lo stress e la pressione che sopportano. Vorrei incoraggiare tutti e dirvi che uniti ce la faremo. Forza".