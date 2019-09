Ultime calcio Napoli. Fernando Llorente oggi si è presentato alla stampa, il nuovo acquisto del Napoli si allena da giorni con gli azzurri per preparare la sfida contro la Sampdoria, in programma sabato alle ore 18. Lo spagnolo scrive sul suo account ufficiale Twitter: "Darò il massimo per questa maglia". Numero nove per Llorente pronto ad iniziare l'avventura azzurra.

Fernando Llorente