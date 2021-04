Lancio di oggetti verso il pullman del Real, arriva la condanna del Liverpool: "Ci scusiamo con i nostri ospiti"

Ultime notizie calcio - Ad Anfield, prima della gara di questa sera tra Liverpool e Real Madrid, un gruppo di tifosi dei Reds si è reso protagonista di un episodio da condannare, vale a dire un lancio d'oggetti all'indirizzo del pullman degli spagnoli:

“Condanniamo in maniera inequivocabile le azioni che hanno portato al danneggiamento del pullman del Real Madrid nel suo arrivo a Anfield. Ci scusiamo sentitamente con i nostri ospiti per l’ansia creata. Lavoreremo al fianco della Merseyside Police per ricostruire i fatti e identificare i responsabili”.