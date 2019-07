Liverpool-Napoli, che bella sorpresa Callejon! Lo spagnolo fa fin troppo bene nei panni di centrale di centrocampo

Non è il suo ruolo e probabilmente non lo sarà mai, ma tra i migliori in campo di Liverpool- Napoli c’è Josè Callejon che ha giocato 90’ nella posizione di centrocampista centrale, davanti la difesa.

Callejon durante Liverpool-Napoli

Prestazione importante per lo spagnolo che dimostra, nonostante le caratteristiche da esterno d’attacco, di essere un calciatore polivalente e talmente intelligente a livello tattico tanto da poter offrire il suo contributo anche in posizioni che non lo riguardano da vicino. In passato fece l’esterno basso, oggi Ancelotti l’ha schierato titolare al fianco di Zielinski. Lo spagnolo non ha affatto sfigurato, anzi.